Domani i funerali di Lorenzo Candeloro

"Le passate amministrazioni ci hanno lasciato una lottizzazione che adesso bisogna far funzionare bene. E invece qui tutti parlano senza sapere neppure dove sia Gimarra". E’ stanco di sentir parlare "a senso unico contro la strada di Gimarra" Gianfranco Tinti, detto Bibi, 72enne imprenditore fanese, cittadino doc di Gimarra. "Fra qualche mese sarà difficile venire qui a chiede i voti, perché non ci sono strade per raggiungere Gimarra (alta, ndr) - sottolinea - Prendete la macchina una domenica e venite a vedere come siamo messi noi residenti, qui è già tutto pieno di macchine sebbene non ci sia ancora un appartamento finito dei circa 300 che stanno costruendo. E come deve fare uno che vuole comprare casa qui? Deve prendere un mutuo e per pagarlo deve andare a lavorare. Ma alle 7.30 del mattino è difficilissimo già ora imboccare la statale. Figuratevi d’estate con i bagnanti che la percorrono a piedi. E’ pericolosissimo. Quassù poi ci sono solo due stradine, strette strette. Ma ci rendiamo conto?". Non è la prima volta che Tinti lamenta il fatto che a Gimarra, le scelte siano state fatte per favorire i residenti più illustri a discapito dei cittadini comuni. "Chi ha comprato qui sapeva bene dell’esistenza del progetto Piccinato del 1967, una strada che risolverebbe il problema di fondo di cui nessuno parla mai: l’accesso a Fano alta. Perché interessano le colline, la fauna e persino i girasoli… ma non il fatto che i cittadini si troveranno sempre più intrappolati qui dentro. Per questo motivo quello della strada di Gimarra era un finanziamento da difendere con i denti e con le unghie, invece hanno fatto volatilizzare quei 20milioni che avrebbero risolto un problema destinato a peggiorare con il tempo. E la cosa che trovo più grave è che a bocce ferme cercano le responsabilità ma tra le righe si legge un godimento. Sono pure soddisfatti!!". A Tinti poco importa che si realizzi esattamente il progetto Piccinato (ovvero la "Circonvallazione dell’Adriatica a monte", lungo le falde delle colline occidentali con sbocco a Nord est accanto all’aeroporto) con la variante approvata dall’allora Giunta Aguzzi. Basta che si risolva il problema dei residenti. "E’ una priorità ormai non più prorogabile per la vivibilità del quartiere. E’ sempre più chiaro che sarà difficile far convivere il vecchio con il nuovo".

A Tinti non piace neppure l’idea delle complanari nord e sud in alternativa alla variante Gimarra. "La difesa del proprio orticello da parte di proprietari di terreni ‘importanti’ (si riferisce a Gabellini e Benini) la capisco. Ma non si elimina il problema suggerendo ‘passaggi a nord ovest’, spostando il problema più in là, tipo a Fenile…. perché anche in quel quartiere ci sono persone con terreni di proprietà, in ancora più belle colline. Sono forse anche loro residenti di serie b?".

Tiziana Petrelli