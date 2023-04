Domani i ’Matia Bazar’ Concerto al teatro Battelli

"Ti sento" è uno dei loro più grandi successi. E ad ascoltarli ci sarà gran parte del Montefeltro e non solo, domani stasera (sabato 29 aprile) al teatro Battelli di Macerata Feltria. Loro sono i Matia Bazar. Li abbiamo incontrati: "Questo è un posto incantevole. Abbiamo avuto un’accoglienza più che familiare - esclama Fabio Perversi, anima della band fondata nel 1975 e che quest’anno festeggia i 40 dalla pubblicazione di Vacanze Romane -. Per non parlare del cibo, abbiamo mangiato a pranzo un tagliolino con asparagi e tartufo bianco, spettacolari. Così come il prosciutto".

Bene, ma bisogna anche suonare. Da lunedì vi dividete tra Carpegna, Macerata Feltria e Sassocorvaro. Che spettacolo sarà?

"Il teatro di Macerata Feltria è molto bello, una piccola Scala. Sabato ci esibiremo con una serie di brani che compongono i nostri grandi successi e che ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo. Partiremo con ’Stasera che sera’ passando a ’Per un’ora d’amore’, ’Cavallo Bianco’ fino a ’Messaggio d’amore’ con cui abbiamo vinto Sanremo nel 2002 e tanti altri pezzi, arrivando a quelli attuali. Ci sarà anche un inedito che è stato prodotto lo scorso anno con Piero Cassano. Lui anche se non è più nel gruppo con noi è sempre dietro le quinte come amico intimo e consigliere".

Siete molto trasversali e sempre sulla cresta dell’onda, vi ascoltano i giovanissimi fino ai più grandi. "Stiamo producendo un nostro nuovo progetto discografico, il singolo uscirà tra maggio e giugno mentre il disco verrà pubblicato dopo l’estate. Siamo ritornanti agli anni Ottanta come tipologia di approccio sonoro, quindi un po’ elettronico ma ovviamente con uno sguardo al futuro. Luna Dragonieri, la nostra voce, ci permette di esplorare in tante direzioni. I Matia Bazar non sono mai stati attaccati ad un genere e non hanno mai inseguito le mode. Ecco perché ci siamo sentiti di ritornare a quel periodo che è stata una fucina di idee per la musica italiana. Sempre ricordandoci da dove veniamo, Luna è l’unica tra tutte le cantanti del nostro gruppo a cantare nella tonalità di Antonella Ruggiero".

Luna Dragonieri, ieri ha compiuto 33 anni ed è la nuova generazione dei Matia Bazar. Dov’è la vostra forza?

"La forza sono i pezzi perché eterni - dice -. Poi ovvio bisogna metterci del proprio e lo stiamo facendo. Vi aspettiamo a Macerata Feltria". Inizio concerto alle 21.30, biglietti a 20 e 15 euro.

Francesco Pierucci