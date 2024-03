Domani il consiglio per la cittadinanza al prof Lucio Monaco

Domani alle ore 10,30 nella sala Serpieri del Collegio Raffaello, come primo punto del consiglio comunale, verrà attribuita l’onorificenza della cittadinanza onoraria a Lucio Monaco. Il professore emerito della Carlo Bo, laureato in giurisprudenza a Napoli, dapprima è stato assistente nella stessa università, poi dal 1979 ha preso l’incarico di professore associato nella città ducale e dal 1985 è divenuto professore ordinario di diritto penale. Dal 2001 al 2005 è stato direttore della Scuola di specializzazione per le professioni Legali e tuttora tiene alcuni insegnamenti.