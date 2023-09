Domani il Giretto d’Italia. Vai in bici o monopattino e puoi far vincere Pesaro

Piedi pronti sui pedali, domani, per dare il proprio contributo alla sfida indetta dal “Giretto d’Italia 2023”, la gara di sostenibilità di Legambiente a cui il Comune di Pesaro partecipa. "Le aspettative sono alte - dice Enzo Belloni, assessore all’Operatività – e invitiamo tutti i pesaresi ad attraversare i 5 varchi di accesso previsti dal Giretto, a bordo del proprio mezzo a “zero emissioni”. Sarebbe bello bissare il primo posto ottenuto nel 2020 dalla città. Per farlo basterà sfruttare la comodità e la sicurezza degli oltre 100 Km di Bicipolitana. Dalle 7 alle 10 di domani saranno dunque attivi i 5 check point di via Bixio, via Cavour (incrocio con via Mameli), largo Aldo Moro, viale Cialdini e al Campus scolastico. Qui i volontari dell’associazione, insieme a quelli della Protezione civile di Pesaro e degli uffici Viabilità e Ambiente del Comune, conteranno il numero di passaggi di mezzi sostenibili (monopattini elettrici, monowheel, e-bike, motorini elettrici, hoverboard, segway e bici). Il Giretto d’Italia è un’iniziativa realizzata da Legambiente in collaborazione con Euromobility promuovere l’uso della bici e la mobilità sostenibile in generale e quindi del Bike to Work - Bike to School (ovvero la promozione della ciclabilità e della micromobilità sui percorsi casa-scuola e casa-lavoro). Si inserisce tra le attività dell’European Mobility Week, in programma dal 16 al 22 settembre 2023.

Pesaro, peraltro, è stata “vincitrice” del premio “Giretto d’Italia” nel 2020.