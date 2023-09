Domani in Baia riunione aperta al pubblico sul “Bosco itinerante“

Quello del "bosco itinerante in città" potrebbe essere il primo progetto di Pesaro 2024 poiché dovrebbe essere calendarizzato nelle prime due settimane di marzo. Leeuwarden, nei Paesi Bassi, ha introdotto un progetto, “il bosk”, che ha portato centinaia di piante ad invadere alcune zone della città. A Pesaro, grazie ai 100mila euro di contributo di Autostrade, un progetto simile sarà realizzato in vista dell’anno della capitale. L’esperienza italiana potrà essere solo liberamente tratta dal momento che gli olandesi per “il bosk“, hanno investito quasi due milioni di euro. La versione pesarese è ora alla fase della partecipazione attiva dei cittadini alla progettazione: sono partiti i gruppi di lavoro coordinati dal consigliere comunale di maggioranza, Michele Gambini, e dall’architetto Olga Moskvina. L’invito ai cittadini, fatto dal vicesindaco Daniele Vimini, è quello di prendere parte ai gruppi di lavoro: la prossima riunione si terrà domani alle ore 21, negli spazi del Quartiere 9 della Biblioteca Louis Braille in piazza Europa 9, Baia Flaminia. Per agevolare l’organizzazione dell’accoglienza è gradita la segnalazione della propria adesione all’indirizzo mail [email protected]. Vimini sarà presente insieme ad Agostino Riitano, direttore artistico di Pesaro 2024, per guidare la co-progettazione che inserirà il “Bosco che cammina“ nel più ampio cartellone dell’anno della Capitale Italiana della Cultura.