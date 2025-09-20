Domani la prima giornata. La Vuelle sarà alla finestra

Signori, si gioca. Domani prende il via il campionato di serie A2 che vedrà la Vuelle alla finestra, in attesa di debuttare il 30 settembre contro Livorno. La prima giornata vede subito due anticipi: in serata giocano Urania Milano-Dole Rimini (ancora in dubbio Gora Camara) e Ferraroni Cremona-Unieuro Forlì, mentre domenica il piatto forte sotto il profilo ambientale, viste le due accese tifoserie, sarà Roseto-Fortitudo. La super favorita Verona comincia in casa contro una delle retrocesse dalla serie A, Pistoia (senza Zanotti, infortunato), mentre la sorpresa della scorsa stagione, Cividale (che ha ingaggiato in extremis il pesarese Alessandro Amici), sarà in trasferta a Torino. Livorno-Cento si giocherà in campo neutro, a Brescia, per la squalifca del campo che i labronici devono ancora scontare dal finale della passata stagione. Suggestivo il derby pugliese fra la neo-promossa Ruvo di Puglia di capitan Bernardo Musso (ex Vuelle) e Brindisi, match che verrà disputato sul campo di Bari. Completa la giornata la sfida tra un’altra delle favorite, Scafati, e la matricola Mestre, che riassaggia la serie A2 dopo ben 37 anni. Un primo turno spezzettato che si completerà con due posticipi, il primo dei quali il 24 settembre fra Rieti e Avellino e il secondo che riguarda appunto la Vuelle, che recupera la partita in trasferta a Bergamo il 15 ottobre.

Domani i biancorossi andranno comunque in campo per un ultimo test amichevole organizzato soprattutto in chiave-Felder, per dare al play americano l’opportunità di mettersi alla prova insieme ai suoi nuovi compagni anche se contro un avversario che milita in serie B, quindi senza stranieri. Un test che va preso dunque con le pinze: non conta tanto il risultato, quanto la verifica dell’amalgama di un gruppo completato solo a settembre, con il volante consegnato al pilota davvero sul filo di lana. Mancherà ancora Quirino De Laurentis, che ha ricominciato a correre ma in questa settimana sta ancora svolgendo lavoro differenziato con il preparatore. Secondo la tabella di marcia dello staff sanitario, il pivot dovrebbe essere a disposizione di coach Spiro Leka da martedì prossimo, quando riprenderanno gli allenamenti della nuova settimana che dopo l’amichevole di Senigallia prevede un giorno di riposo per la truppa. Un’amichevole, quella di domani, in cui i tifosi pesaresi avranno gli occhi puntati su Kay Felder, ma sarà interessante annotare anche i progressi del giovane Elhadji Fainke, il pivot maliano che a vent’anni deve prendere le misure alla categoria dopo un anno di soli allenamenti a Reggio Emilia, la sua prima esperienza professionistica all’uscita dal settore giovanile. La società si augura che sugli spalti del PalaPanzini siano tanti anche gli appassionati di Senigallia, città dove il basket ha una certa tradizione e dove spesso, in passato, la Vuelle è venuta a disputare amichevoli e tornei.

Elisabetta Ferri