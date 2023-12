Domani la Vis contro la Juve Next Gen. Banchieri: "Ho già battuto i bianconeri"

"Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Brio, Scirea…, fino a Platini e Boniek. Quella era la squadra che andavo a vedere". Se la grande

Juve di cui sopra è stato l’imprinting calcistico di Banchieri bambino, un’altra Juve ha segnato il suo debutto da allenatore professionista: 26 agosto 2019, prima di campionato. "Era la Juventus NG di Pecchia e Mota Carvalho, vincemmo 2-0 col mio Novara, reti di Gonzalez e Collodel". Un’altra Juve si para ora davanti al tecnico torinese e alla sua Vis, quella di Brambilla e dei

tanti talenti a mezzo servizio con la prima squadra. "Quella era la prima di andata, questa è l’ultima – aggiunge il tecnico biancorosso –. Allora fu un segno del destino, chissà che non si ripeta. Oggi è importantissima, come tutte le altre – dice il tecnico che avrà tutta la famiglia in tribuna a fare il tifo per lui –. Ci arriviamo con la consapevolezza di potercela giocare alla pari con tutte". Come fare per vincere? "Per fare calcio e vincere bisogna sempre essere più bravi degli altri. Sul piano tattico, tecnico, per qualità e intensità. Dunque servirà una grande partita. Conosciamo il valore degli avversari, ma

conosciamo soprattutto il nostro. Sappiamo di essere una squadra forte".

Banchieri e i suoi si sono lasciati alle spalle il 2-2 urticante con il

Sestri Levante. "Non c’è niente da metabolizzare. Abbiamo fatto gol nel recupero, e subito dopo lo abbiamo subìto. Cose che

accadono nel calcio. Ma tutto finisce lì. Queste partite fanno parte del nostro percorso di crescita. Non dimentichiamoci che

quattro volte abbiamo fatto gol noi a tempo scaduto". Quanto all’episodio del 2-2 al 92’, il tecnico ribadisce: "Non è stato un problema di posizionamento o altro, piuttosto di livello adrenalinico dopo aver segnato il 2-1. E’ semplicemente calata l’attenzione". Banchieri non si dice sorpreso della vittoria dei bianconeri a Chiavari: "Diciamo da tempo delle qualità elevate del torneo. Cesena a parte, sono tutte partite combattute ed equilibrate. La Juve può vincere contro chiunque, ha giocatori fortissimi in tutti i reparti".

Le squalifiche di Guerra e Hasa e l’infortunio di Turicchia certo le tolgono qualcosa, sperando anche che Allegri tenga per sé qualche grosso calibro tipo Yildiz. Anche la Vis dovrà comunque fronteggiare le sue assenze: quelle di lungo periodo, a cominciare da Neri (ma torna disponibile Polverino), quelle contingenti come la squalifica di Rossetti e l’infortunio di Tonucci: "Denis purtroppo ha un problema al ginocchio, ma abbiamo diversi soluzioni, ragazzi di cui mi fido: Rossoni, Ceccacci, Mattioli, anche se quest’ultimo non è al meglio". Il pesarese sembra favorito, anche per una questione di caratteristiche. Oggi la squadra parte per Alessandria, dove domani sarà in campo alle 16,15. Banchieri ne approfitta per fare gli "auguri di Buon Natale, prima di tutto ai nostri tifosi".