Domani la Vuelle va a caccia della "quaterna". Con Cremona un match cruciale per risalire

La Vuelle è pronta a ripresentarsi davanti al suo pubblico dopo il blitz di Piacenza e visto che siamo in periodo di tombole punta a fare ’quaterna’. I tre successi consecutivi che hanno dato alla squadra di Spiro Leka la spinta per guardare nuovamente verso l’alto, dopo un inizio da brividi, non devono adesso montare la testa di nessuno, come ribadisce l’assistent coach Luca Pentucci.

"È fondamentale restare umili e lottare su ogni pallone, le tre vittorie di fila non devono portarci a fare voli pindarici dato che il campionato è molto lungo e impegnativo - sottolinea ’Pentu’ -. Siamo sulla strada giusta ma restiamo coi piedi per terra: l’invito vale per tutto l’ambiente".

Sulla situazione della squadra, che dovrà fare a meno di Sasà Parrillo per il problema alla schiena che lo tormenta, Pentucci punta molto sulla nuova carta rientrata nel mazzo, quella di Petrovic: "La settimana di lavoro è stata molto positiva e ci è stata molto utile per inserire ancora di più Danilo nei nostri meccanismi: lui è un giocatore molto generoso e darà come sempre tutto quello che ha, anche se quando si rientra da un infortunio così lungo non si può già essere al 100%".

E sull’avversario ricorda: "Cremona ha iniziato molto bene questo campionato, è una squadra ben allenata e compatta, con grinta e aggressività su entrambi i lati del campo e che gioca un elevato numero di possessi grazie alla propensione a rimbalzo e ai recuperi. Dovremo perciò stare molto attenti, cercando di limitare le palle perse e i loro giocatori principali, i due stranieri, senza tralasciare i nostri ex Morgillo e Tortù che vorranno ben figurare sul parquet di Pesaro".

Una giornata molto importante per i biancorossi che possono incrementare la risalita aggiungendo altri due punti ad una classifica che prima del match con Cantù era veramente deficitaria. Ma adesso Pesaro si è messa alle spalle sei formazioni e quella con la JuVi è una gara cruciale per mettere quattro punti fra sè e Cremona, che insegue i biancorossi a quota 12. Oggi si giocano due anticipi che riguardano proprio le due società che hanno esonerato i propri allenatori: alle ore 20 Orzinuovi, che lancia il vice di Ciani sarà di scena a Cividale, mentre alle 20.30 Nardò giocherà sul campo di Milano, dunque un esordio duro per Mecacci che ha rimpiazzato Dalmonte. Intanto, c’è stato un curioso movimento di mercato che ha coinvolto la Tezenis di coach Ramagli: Verona ha lasciato infatti partire Jacob Pullen, tornato a Napoli nella massima serie, e in cambio proprio dal club parteneopeo è arrivato Zach Copeland, guardia classe ’97.

Elisabetta Ferri