Domani l’addio a Steve, bagnino del ‘Re Sole’

L’ultimo saluto al "gigante buono" Steve Farquharson, il 53enne bagnino dello stabilimento Re Sole, morto l’altro giorno dopo una lunga malattia, sarà domani alle 10 nella parrocchia di Villa Fastiggi. Oggi, intanto, alle 18, ci sarà il rosario, sempre nella stessa chiesa. Steve, originario della Giamaica, arrivato in Italia una ventina di anni fa, da 10 dipendente e collaboratore di bagni Re Sole, era molto conosciuto in città. Conquistava tutti con il suo sorriso, il suo buonumore. Aveva la battuta pronta con chiunque gli capitasse a tiro. La notizia della sua scomparsa è subito rimbalzata sui social e le bacheche si sono riempite di messaggi di affetto e cordoglio. "Ti ricorderò come la persona che sapeva toglierti il broncio strappandoti sempre un sorriso", uno dei tanti ricordi. "Con lui non perdiamo semplicemente uno stretto collaboratore ma un fratello ed un amico sincero" il pensiero delle titolari di bagni Re Sole.