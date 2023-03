Domani l’intitolazione dell’ex Morselli a Daniele Tagliolini

E’ in programma domani, alle 12, la cerimonia di intitolazione dell’edificio scolastico ex Morselli (viale XI Febbraio, 19) a Daniele Tagliolini. L’atto dedicato alla memoria dell’ex presidente della Provincia e sindaco di Peglio, scomparso poco più di un anno fa, era stato proposto nei mesi scorsi dal presidente Giuseppe Paolini e dal sindaco Matteo Ricci, che interverranno nell’aula magna della scuola insieme al dirigente del liceo Mamiani Roberto Lisotti e alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Saranno presenti anche i docenti e gli studenti del Mengaroni che hanno collaborato alla caratterizzazione delle facciate dell’edificio con il murales sul lato di via delle Contramine e con i pannelli decorativi posizionati nelle nicchie delle finestre della scuola. La targa sarà scoperta all’esterno dell’ex Morselli. Per tutti "Tagliolini è stato un punto di riferimento e grande amministratore. Spendendosi in modo instancabile per la scuola, l’ambiente e le energie rinnovabili". Non a caso l’edificio che ospita una succursale del Mamiani (Scienze Umane) è stato ristrutturato dalla Provincia con le risorse reperite durante gli anni della sua presidenza, rappresentando il primo caso di istituto superiore nel territorio dotato di classificazione ‘Nzeb’. Ovvero con fabbisogno energetico quasi nullo e coperto in misura significativa da fonti rinnovabili.