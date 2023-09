Domani l’ultimo salutoa Samuel Casadei: diluvio di messaggi

Non si farà l’autopsia sul corpo di Samuel Casadei, il 50enne dj pesarese, che alla passione per la musica univa quella per le moto Guzzi, morto lunedì notte in ospedale, a quanto sembra, per un attacco cardiaco. E domani, ci sarà l’ultimo saluto. Nessun funerale, ma un momento di raccoglimento alla camera mortuaria a Muraglia, dalle 14 alle 15.30. Samuel, "Sam" per gli amici, si è sentito male domenica pomeriggio. Era nel suo appartamento in via Filippini 2 quando ha chiamato il 118. I vicini lo hanno visto uscire di casa, sulle sue gambe, con i sanitari che lo hanno poi fatto salire in ambulanza e trasportato in ospedale. La notizia della sua morte ha fatto il giro della città e dei social, tanti i messaggi di affetto e stima. Casadei è stato uno dei dj rock di riferimento tra fine anni ’90 e primi del 2000. Gli amici hanno intenzione di organizzare una grande festa in sua memoria. Samuel lascia il fratello Simone e il padre.

e. ros.