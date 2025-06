Domani mattina lo spettacolo della transumanza delle vacche

Domani come ogni anno in questo periodo si tiene a Piobbico la transumanza del bestiame dai pascoli di fondovalle all’alpeggio in cima al Monte Nerone. Un’antica usanza, che vede all’alzarsi dell’alba, i bovini accompagnati dai loro pastori, attraversare i centri abitati e salire lentamente fino alla vetta.

Per far conoscere al turista, ai più giovani e a ricordare ai più anziani questa tradizione, quest’anno è stato preparato un vero e proprio programma che si sviluppa già nelle prime ore del mattino: alle ore 6,30 raduno del bestiame davanti al Comune e di seguito la partenza per la vetta nei pascoli del Monte con arrivo attorno alle ore 11 (Rifugio Chalet Principe Corsini). Alle ore 13 ci sarà in pranzo e seguirà la festa con musica con “Marangana discon Project“ dj e tante sorprese. Immancabile il Trek-Picnic Gourmet organizzato dai fratelli Dormicchi in Pasquale Formica dell’Azienda Agricola Mochi ed il nuovo Rifugio Chalet Principe Corsini.

Il bestiame rimarrà sul Nerone allo stato brado fino all’autunno. Da alcuni anni questa usanza è diventata una attrazione, anche turistica, che ha spinto numerose persone, chi a piedi, chi in bici, chi a cavallo, ad accompagnare il bestiame lungo uno stupendo percorso che fiancheggia il monte Nerone con panorami mozzafiato a contatto con la natura. Nell’intenzione degli organizzatori oltre la tradizione, c’è anche la valorizzazione del Monte Nerone e la carne di qualità, vera eccellenza del territorio e potenziale motore per la economia montana. "La transumanza è una tradizione di famiglia da sempre – spiega Pasquale Formica della dall’azienda agricola Mochi – ma da alcuni anni a questa parte, l’abbiamo fatta diventare un vero e proprio evento affinché le persone (in particolare i giovani) riscoprano le antiche e belle usanze, il rispetto per la natura e l’importanza di mangiare carne buona e genuina infatti, da alcuni anni la nostra azienda è passata al biologico favorendo ancora di più la produzione di carne di qualità. Ogni anno vengono sempre più persone, famiglie e amici (da tutta la regione e fuori). È senza dubbio un’esperienza da fare. Si prevede un fiume di gente da tutta Italia, tantissimi mi hanno chiamato per essere presenti a questo evento, tutte le strutture ricettive della zona sono piene, sarà presente anche Luca Sardella della Rai pronto ad immortalare con le telecamere l’evento".

Amedeo Pisciolini