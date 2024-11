Domani mattina sciopero dei mezzi pubblici. Adriabus avverte: "Possibili disagi in vista"

Lo sciopero dei trasporti indetto dai sindacati confederali – previsto dalle 9 alle 13 di domani – è su scala nazionale, ma i disagi sono a tutti i livelli, incluso quello locale. Per questo ieri da Adriabus è partita l’informativa ad oltre 40 istituti scolastici dell’intero territorio provinciale. Anche perché domani gli unici servizi garantiti sono quelli per le persone con disabilità e gli scuolabus: anche il le biglietterie potrebbero sospendere le attività. "Adriabus precisa che non ha alcun potere di precettazione del personale" ricorda una nota e quindi, a seconda dell’adesione dei singoli lavoratori allo sciopero, potrebbero verificarsi disagi.