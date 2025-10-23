Domani Paolini incontra gli studenti

Domani alle 15 il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini, incontrerà una delegazione di studenti del liceo Marconi per illustrare loro l’ipotesi del Polo delle Arti e, probabilmente, la questione dello spostamento di dieci classi in altre scuole cittadine, a causa della carenza di spazi generatasi al Campus per via di lavori previsti all’interno dell’Istituto Benelli. Sul fatto che il Polo delle Arti si faccia in tempi rapidi c’è molto scetticismo: l’ipotesi di dieci anni fa che vedeva nell’ex carcere minorile la sede ideale, è tramontata con la vendita dell’immobile. Così come accadde nel 2022 quando la fame di aule al Campus scolastico portò 4 classi del Marconi dentro ai container facendo balenare a Paolini l’idea di fare il Polo in viale Trieste. Anche di quello non se n’è fatto nulla: tanto facile non deve essere.

Intanto il centrodestra soffia sulle fiamme dell’incendio: "L’incapacità di programmazione della Provincia ricadrà sul Comune di Pesaro – osservano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia –. Ci chiediamo se il sindaco Biancani sia consapevole delle promesse fatte dalla consigliera Pd, Anna Maria Mattioli. A che titolo la consigliera ha promesso che il comune metterà a disposizione degli spazi per il Mengaroni il quale si troverà ad ospitare Musicale e Coreutico? La consigliera ha parlato di Palazzo Ricci e del San Benedetto, tutti luoghi difficilmente disponibili a breve. Inoltre non ci risulta che si possano impegnare edifici ristrutturati con fondi pubblici per fini e destinazioni diverse da quelle previste. Per esempio il Pinqua di Palazzo Ricci è legato all’abitare: il piano primo e secondo sono destinati ad appartamenti. ll Comune è al corrente di queste promesse? Potrà sostenerle?".

s.v.r.