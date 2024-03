Domani. Patrick Zaki si racconta

"La speranza è il motivo per cui esisto e racconto la mia storia". La storia è quella di Patrick Zaki, giovane ricercatore dell’università di Bologna, attivista per i diritti umani che, tornato per pochi giorni in Egitto, suo Paese natale, il 7 febbraio 2020 viene arrestato e resta in prigione 20 mesi. Il racconto di questa lunga e drammatica detenzione è nel suo primo libro "Sogni e illusioni di libertà. La mia storia" (La nave di Teseo) che Zaki presenterà a Pesaro domani alle 17.30 a Palazzo Ciacchi, in una conversazione con il giornalista Massimo Veneziani. L’iniziativa s’inserisce tra gli appuntamenti di "Incontri capitali" libri e parole per Pesaro 2024 promossa in collaborazione con Passaggi Cultura l’associazione promotrice di Passaggi Festival. Nel libro la paura si alterna alla speranza, la solitudine del carcere al sentimento di una partecipazione collettiva: Bologna, la sua università, l’Italia intera reagiscono e da quel 7 febbraio non smettono di manifestare. Un libro che prima ancora di esistere ha rappresentato per Zaki, nei mesi della prigionia un monito per continuare a sperare: "È stato il mio modo di resistere – sostiene -. Anche quando attraversavo le situazioni peggiori, pensavo: un giorno scriverò questa cosa, un giorno denuncerò tutto". E il libro racconta cosa è successo davvero quel 7 febbraio e cosa è avvenuto poi, nei giorni successivi: gli interrogatori, l’isolamento, le torture, il confronto con un mondo – quello delle carceri – in cui tutti sono ridotti a una condizione disumana. E cosa lo ha tenuto vivo: gli studi, la passione per il calcio, la musica, l’affetto dei suoi cari, della fidanzata, dell’Italia tutta. Oltre 250 pagine nelle quali si precipita come in un abisso e dalle quali si riaffiora con una speranza.