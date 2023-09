Domani "Play", scritto e diretto da Luca Guerini

Domani sera terzo e ultimo appuntamento alle 20,30 con il teatro all’Orto Botanico. Nel giardino d’ateneo in via Bramante 28 ci sarà infatti lo spettacolo ‘Play’, scritto e diretto da Luca Guerini. Il testo è il primo successo che fece conoscere nel 2012 la Realtà teatrale Skenexodia a livello nazionale, con la vittoria del Siparietto d’Oro per il teatro innovativo. Protagonisti Roberta Sarti, Corrado Bega e Simone De Rose, in un’opera che si in gran parte al buio, quindi gli spettatori potranno godersi lo spettacolo affinando gli altri sensi che non sono la vista.