Domani pomeriggio si accende il Natale

Domani si accende il Natale a Urbino. Un appuntamento per tutti in piazza della Repubblica e vivere così la magìa natalizia. Primo appuntamento dedicato ai bambini quando, dalle 16 alle 17,15, parteciperanno all’accensione degli alberi nel cortile di Collegio Raffaello. I dieci alberi sono quelli allestiti dalle contrade della città mentre il Rotary Club di Urbino offrirà a tutti i bambini la merenda. Subito dopo ci si posterà in piazza della Repubblica dove si illuminerà il Natale proposto dal Comune di Urbino. Infatti alle 17,30 andrà in scena “Il sogno di Babbo Natale“. Ingresso libero.