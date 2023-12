Domani riaprirà la Contessa

Domani come annunciato dall’Anas riapre al Contessa, il tratto della Statale 452 che collega Marche e Umbria chiuso da 9 mesi. Cosi dopo tante difficoltà per gli utenti (era garantito solo il transito attraverso il Passo della Scheggia) sarà di nuovo percorribile un’arteria di vitale importanza di collegamento tra le due regioni e anche verso Roma. Sempre l’Anas fa sapere tramite un comunicato che "per consentire l’esecuzione di interventi di pulizia periodica e di verifiche tecniche con esami di laboratorio all’interno della galleria del Furlo, sono necessarie alcune limitazioni temporanee al transito sulla strada statale 3 Flaminia tra Acqualagna e Fermignano. Nel dettaglio, a partire da questa notte sarà chiusa la carreggiata in direzione Fano, in orario notturno dalle 20 alle 6 del giorno successivo. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo Furlo e rientro allo svincolo Calmazzo. I mezzi pesanti potranno invece transitare all’interno della galleria a intervalli di tempo con scorta tecnica del personale di cantiere. Il completamento delle attività è previsto entro il 24 dicembre".