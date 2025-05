Domani rubinetti a secco, o quasi

Rubinetti a secco o quasi, domattina a Fratte Rosa. Marche Multiservizi ha comunicato che sono in programma lavori di ammodernamento ed efficientamento della rete idrica nel territorio comunale che comporteranno la sospensione dell’erogazione di acqua potabile o cali di pressione in maniera non continuativa dalle 9 alle 13. "Marche Multiservizi – prosegue l’avviso – farà il possibile per contenere i tempi di intervento. Per ulteriori info. contattare il numero verde 800600999, gratuito".

E il sindaco del piccolo comune, Marzio Massi, precisa: "Mi sono sentito con i responsabili di Mms: le interruzioni non riguarderanno tutte le utenze e saranno più limitate rispetto al range indicato di 4 ore. Restano aperti uffici pubblici e i plessi scolastici".

s.fr.