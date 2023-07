Domani sipario sulla 35ª edizione della Accademia Rossiniana

Domani alle 20 al Teatro Sperimentale si chiude con il tradizionale Concerto finale la 35ª edizione dell’Accademia Rossiniana "Alberto Zedda", seminario di studio diretto dal Sovrintendente Ernesto Palacio e sostenuto dalla Fondazione Meuccia Severi. A salire sul palco saranno i ventuno allievi effettivi dell’Accademia provenienti da molti paesi, oltre all’Italia.

Saranno eseguiti brani da alcune tra le più famose opere di Rossini. I biglietti del concerto (posto unico numerato 10 euro) sono in vendita online su Vivaticket e sul sito del Festival (www.rossinioperafestival.it) al Teatro Sperimentale il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 16. Per info: 0721.3800294. Il Concerto conclusivo dell’Accademia sarà il primo di una serie di appuntamenti musicali presentati al pubblico nel contesto del Festival Giovane 2023, sezione del Rof dedicata ai giovani talenti del futuro. Gli allievi dell’Accademia saranno infatti protagonisti della seconda edizione del ciclo di concerti Salons Rossini, in programma il 19, 22, 27, 30 luglio e il 1° agosto alle ore 21 in alcuni tra i più suggestivi borghi dell’entroterra pesarese: Gradara, Cagli, Mondavio, Carpegna e Urbino.

l.d.