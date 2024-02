Domani taglio del nastro con Scavolini. Porte aperte al pubblico dalle 18 alle 21

L’inaugurazione dell’Auditorium Scavolini, pronto ad aprire le sue porte, in viale dei Partigiani 42, è prevista per domani alle ore 18. "Ci siamo quasi - dice il sindaco Matteo Ricci -. Il 29 febbraio, compleanno di Rossini, inauguriamo l’Auditorium Scavolini". Il programma del 29 febbraio prevede il taglio del nastro alla presenza del sottosegretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi, del sindaco Matteo Ricci, del vicesindaco Daniele Vimini, dell’assessore Riccardo Pozzi e di Valter Scavolini, presidente Gruppo Scavolini, imprenditore che ha portato il nome della città nel mondo. La conduzione della serata è affidata alla giornalista Rai Silvia Sacchi. Un video emozionale che ripercorre la storia del ‘palazzetto’ accoglierà il pubblico prima degli interventi degli ospiti. L’evento proseguirà tra poesia e musica per concludersi con lo spettacolo multimediale realizzato dal team creativo dello studio Stark di Buroni (foto). Al termine, le porte dell’Auditorium torneranno a riaprirsi per ospitare coloro che vorranno osservare la nuova veste dell’edificio (fino alle ore 21; ingresso libero e gratuito). "Situato tra centro e lungomare, il nuovo Auditorium sarà un luogo di riferimento– conclude Vimini – per la cultura, lo spettacolo e l’organizzazione di eventi e convegni. Già in lavorazione un calendario che accompagnerà la struttura fino all’estate, quando ospiterà parte della programmazione del Rossini Opera Festival".