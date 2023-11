Domani tutti "a spass ti vigle" appuntamento cult col passato

La diciottesima edizione di "A spass ti vigle" (A spasso per i vicoli) ha esaurito domenica scorsa il suo primo appuntamento con le due giornate dedicate a questa suggestiva rassegna di colori e sapori dell’autunno che si svolge nel paesino di Montemontanaro.

La prima domenica è stata un po’ disturbata dal vento, ma tutto sommato è stata un successo, con centinaia e centinaia di persone che hanno ancora una volta voluto testimoniare il loro affetto per una manifestazione ormai maggiorenne (foto, gli organizzatori). Domani, sarà il terzo appuntamento. Il paese è stato abbellito con le classiche decorazioni autunnali, con le zucche ovviamente a far da protagoniste; ci sono piacevoli orchestrine, alcune volanti; c’è, invitante, il buon odore delle cresce e delle pizze che aleggia per i vicoli sfruculiando le papille.

C’è un servizio di trucca-bambini che funziona a pieno ritmo con soddisfazione di mamme e piccolini; c’è un servizio di navetta che collega Borgonuovo a Montemontanaro. Ci sono i giri per la campagna intorno al paese con dei simpatici asinelli.

C’è il ristorante da "Quaranta" che ha riattivato le varie stanze per accogliere adulti e bambini. E poi il museo curato da Rodolfo Castagni, nella vecchia scuola elementare e l’aperitivo storico di Renzo Savelli, uno che dei nostri paesini conosce vita, morte e miracoli (alle 17).

a.bia.