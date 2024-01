Domenica ci sarà il ritorno di "Chara"

Domenica si chiude il girone d’andata e la Vuelle vira la boa ospitando il Banco di Sardegna Sassari del grande ex, Vasilis Charalampopoulos. Il greco, che è andato sicuramente a star meglio come ingaggio, non si sta però togliendo le soddisfazioni che sperava, visto che la Dinamo per il momento ha gli stessi punti in classifica della Carpegna Prosciutto.

"Chara", che gioca 23.5 minuti di media a partita, sta viaggiando a 8,6 punti di media conditi da 3 rimbalzi. Sicuramente non al livello delle prestazioni fornite in maglia biancorossa, quand’era diventato l’architrave del gioco di Repesa. Ma ci terrà a far bene davanti ad un pubblico che non ha mai nascosto di apprezzarlo tantissimo. Dopo il forfait di Moretti, l’altro grande ex che non ha giocato nella serata contro Varese, questo è un ritorno che ’pesa’.