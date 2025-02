Domenica “Da Platone agli Assorditi“ lectio del prof Roberto Danese

L’Accademia degli Assorditi, per celebrare il suo secondo anno di attività, offre al pubblico una lezione magistrale di Roberto Danese: "Da Platone agli Assorditi, una grande storia accademica tra Atene e Urbino". L’appuntamento è domenica 9 febbraio alle ore 11 nella sala dell’Accademia del circolo cittadino Rossini di Pesaro. Danese, professore ordinario di filologia classica all’università di Urbino, introdurrà le radici storiche del fenomeno accademico. L’Accademia degli Assorditi fu fondata in Urbino intorno al 1560 da Gallo Galli – spiega il presidente Massimo Fortini –. Il 7 febbraio 2023 la stessa è stata rifondata per proseguire nell’antica ragione della conoscenza attraverso un metodo circolare in contrasto con la tradizionale lectio ex cathedra. Il professor Danese, traccerà un percorso da Platone e dalla donazione che Accademo elargì agli ateniesi, ossia un terreno che divenne poi il giardino aperto al filosofeggiare pubblico della ben nota Scuola d’Atene, immortalata da Raffaello Sanzio nelle stanze vaticane. Da ricordare tra le molteplici sessioni promosse dall’accademia: “La politica dalla prima repubblica ad oggi“ del 5 aprile 2024 presso il palazzo Montani Antaldi, “Quale europa? Il rapporto Draghi“, “L’intelligenza artificiale e l’intelligenza umana“, “Storia del clima della provincia di Pesaro e Urbino, il ruolo dell’Osservatorio Alessandro Serpieri“, “Le Eminenze grigie, uomini all’ombra del potere“, “Il piano sanitario delle Marche“.