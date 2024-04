Domenica dedicata a Dante a Fiorenzuola di Focara: letture e scultura

Oggi, alle 16, alla porta di ingresso di Fiorenzuola l’associazione “Focara per Dante”, in collaborazione con l’associazione artistica “SCultura” APS di Riccione darà il via alla stagione culturale 2024, con l’evento “Nel mezzo del cammin di nostra vita”. La Lectura Dantis sarà preceduta dall’inaugurazione di “Dante il poliedrico”, un’opera scultorea composta da un insieme di formelle in terracotta che raffigurano i molteplici volti del Sommo Poeta, realizzata dai 13 scultori dell’Associazione SCultura: Roberta Bagli, Consuelo Casadei, Milena Cima, Silvana Colina, Federica Conti, Loredana Colonna, Annamaria Denti, Cristiana Guidi, Maddalena Fano Medas, Elisabetta Perchinunno, Eufemia Rampi, Sabina Sabatini e Orazio A. E. Vitaliti.