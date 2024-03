Domenica gradinate aperte a 5 euro

Nonostante la batosta rimediata a Trento, la partita con la Virtus di domenica prossima (palla a due alle ore 19) tira e anche alla grande. Tanto che la società ha deciso di aprire al pubblico il settore Q delle gradinate, di solito riservate alle scolaresche tramite i coupon. Ieri è uscita la comunicazione sui social del club: "Data la grande richiesta e la residua disponibilità di biglietti per i settori di parterre, tribuna e curva in occasione di Pesaro-Bologna, la Carpegna Prosciutto comunica che presso il Vuelle Point Prodi Sport Pesaro (dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30) è possibile acquistare al costo di 5 euro (+2,20 euro di prevendita) il biglietto del settore gradinata". Il match con le V nere sarà, fra l’altro, il primo ritorno di Luca Banchi da avversario alla Vitrifrigo Arena, sicuramente un ulteriore fattore di attrazione per i fans pesaresi.