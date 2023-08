Domenica il padel invade Baia Flaminia

E’ lo sport del momento e domenica sarà una grande festa il mega torneo che si svolgerà dalle 17 in poi nei campi dello Smash di Baia Flaminia. I migliori giocatori del territorio si sfideranno nell’Air Padel Journey. L’evento, organizzato dallo Smash Padel & Beach di Pesaro, rappresenta la fase finale di Air Club Cup e Air Padel Fight, i due tornei che si sono svolti lo scorso giugno e luglio e che hanno visto protagonisti alcuni tra i migliori atleti dei circoli sportivi della zona.

Riccardo Vampa, rappresentante dello Smash, società promotrice dell’evento, racconta com’è nato: "L’Air Padel è un’idea di tre ragazzi che amano e giocano a padel: Giacomo Mari, Savino Scelsi ed Edoardo Vampa. Essendo dedicato agli amatori, il coinvolgimento è stato totale: abbiamo organizzato un torneo a squadre dei vari centri e, in parallelo, un torneo a coppie fisse maschile per eleggere la coppia più forte delle province di Pesaro e Rimini. Le selezioni hanno visto la partecipazione di 12 club e si sono svolte nei Centri di Ca’ Gallo, Fossombrone, Acqualagna, Cattolica e Pesaro, dove si sono sfidati i migliori giocatori di ogni circolo, dando luogo a un torneo veramente avvincente". L’assessore allo sport Mila Della Dora plaude all’inizativa: "Pesaro è città dello sport e l’amministrazione sostiene le iniziative come queste, che aggregano e promuovono l’attività fisica, la salute, la crescita e i valori sani".

Il programma: dalle 17 triangolare maschile Air Padel Club Cup, a seguire triangolare femminile Air Padel Club Cup. Successivamente ci saranno le semifinali Air Padel Fight e quindi il triangolare misto Air Padel Club Cup. Alle 21 la finale, premiazioni e saluti. Air Club Cup è il torneo itinerante che in questa prima edizione, vede partecipare cinque padel club: Smash Padel Beach di Pesaro, Cattolica Padel Club, Padel Ca Gallo, Meccal di Fossombrone e Illumia di Acqualagna. Air Padel Fight è il torneo, interamente maschile, che vede sfidarsi 16 club rappresentati dalla propria coppia migliore: atleti esperti che ogni club ha selezionato accuratamente.

Non mancherà l’area food and beverage, oltre a stand gastronomici ed espositivi degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Veneta cucine, Concessionaria Gabellini, VeloMarche, Atelier del viaggiatore ed altri. Grazie al partner tecnico, Top Sport factory, ci sarà la possibilità di avere un campo interamente dedicato ai vari test di racchette sportive, così da poter coinvolgere atleti e curiosi che vogliono approcciare questo sport. L’evento, interamente plastic free, è patrocinato dal Comune di Pesaro.