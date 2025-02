Domenica riposo.... Due sane risate su poesie a memoria

Adesso se ne può anche parlare perché nessuno può essere accusato di aver sparato sulla Croce Rossa, oppure sul pianista. Perché con tutti i problemi che ha avuto questa formazione – e ancora resta in piedi il problema del pivot –, uno degli elementi centrali è stata sempre e comunque l’immagine che si voleva far passare esternamente, per cui è stato elaborato all’interno della società anche un manuale delle giovani marmotte nel caso in cui i giocatori, oppure qualche altro dello staff tecnico, vengano chiamati per un’intervista in qualche televisione locale: "Stare seduto dritto", "guardare e sorridere alla telecamera", "siamo un gruppo unito e coriaceo". Quindi la solita e scontata captatio benevolentiae nei confronti del tifosi: "Vogliamo dare tutto per per regalare una gioia ai nostri tifosi che non ci fanno mai mancare il loro supporto e meritano una vittoria". Insomma chi termina davanti ad una tv deve imparare la poesia a memoria e deve osservare il bon ton della buona comunicazione. E stiamo parlando di emittenti locali e di una narrazione riservata ad una platea, quella dei tifosi di basket, in una città dove, se cade un foglio dentro la sede della Vuelle, dopo mezz’ora ha fatto il giro della città. Una storia per ridere, questa, anche perché domani non si giocherà: la partita con Forlì è stata rinviata a sabato 15 marzo. Una storia per ridere, questa, perché i problemi seri sono altri. Ma resta un mistero: non è dato sapere se qualche giocatore ha fatto e risposto come Totò: "Ma mi faccia il piacere!".

m.g.