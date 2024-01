Domenica servirà un fattore campo di quelli ’alla pesarese’

Domenica scorsa la Vuelle ha fatto registrare il record di pubblico stagionale con ben 6.428 spettatori sugli spalti, richiamati anche dall’avversario perché è sempre stimolante sfidare gli eterni rivali di Milano, anche quando la differenza di valori in campo è abissale. Ma la partita di domenica prossima, paradossalmente, conta molto di più anche se si tratta dell’ultima in classifica. Perché con Brindisi ci si gioca mezza salvezza. L’altra bisognerà andarsela a prendere a Treviso il 30 di marzo. Ma intanto questa non si può sbagliare per non compromettere il percorso. Domenica si gioca alle ore 18 (fischiano Begnis, Perciavalle e Dori) e i biglietti per i non abbonati sono in prevendita nei punti abituali: VL Point ProdiSport Pesaro (Largo Ascoli Piceno 5) fino a domani dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e in tutti i punti vendita Vivaticket, oltre che online sulla stessa piattaforma; come sempre domenica la biglietteria della Vitrifrigo Arena aprirà due ore prima della palla a due, quindi alle 16. Questi i prezzi dei biglietti: tribuna laterale (L2, L8 e N1, N7): 25 euro intero e 14 euro ridotto; tribuna (dal settore L3 a L7 e dal settore N2 a N6) 35 euro intero e 14 euro ridotto; parterre 60 euro intero e 30 euro ridotto; poltroncine 100 euro; curva ospiti (settore M3) 20 euro intero e 14 euro ridotto. La tariffa ridotta si applica ai ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 18 anni.