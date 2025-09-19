Vincere
CronacaDomenica si passeggia come vera terapia
19 set 2025
LUIGI DIOTALEVI
Cronaca
Domenica si passeggia come vera terapia

Iniziativa aperta a tutti promossa da Auser

Camminare insieme nella natura, un’esigenza e una vera cura

Domenica 21 alle ore 9, in piazzale della Libertà a Pesaro, si svolgerà l’evento “Cultura al Ben-essere Therapeia: Insieme... camminando“, organizzato in collaborazione con Auser e inserito nell’Open Day di presentazione dell’anno sportivo Auser. Si tratta di un’iniziativa particolare, durante la quale Medici, Sanitari e Operatori del Ben-essere cammineranno insieme ai cittadini, creando un’occasione di incontro che va la di là del tradizionale rapporto medico-paziente. Ed è proprio grazie a questa visione che l’iniziativa di Therapeia ha trovato naturale accoglienza all’interno della giornata "Open Day: presentazione anno sportivo Auser".

"Un’esperienza di prossimità e di umanità, dove il passo condiviso diventa simbolo di fiducia e cura reciproca – spiega Stefania Campanelli, coordinatrice di Therapeia e naturopata –. La persona in cura dovrebbe essere rispettata nella sua essenza".

"Un passo dopo l’altro, la comunità si fa salute": è questo il messaggio che accompagna l’evento, pensato per ricordare a tutti che il Ben-essere nasce anche dal sentirsi parte di un cammino comune. Nella visione Therapeia infatti, la persona è al centro del percorso di salute attraverso la collaborazione tra i professionisti. Una partecipazione basilare affinché ognuno possa beneficiare di cure personalizzate e integrative. La partecipazione all’evento è aperta a tutta la cittadinanza. Info: 0721 1535906 / 347 3646293.

l. d.

