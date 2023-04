Domenica tutti al parco a raccogliere plastica

Domenica 23 aprile dalle ore 10 alle 12 ci sarà la raccolta della

plastica nel parco Miralfiore di Pesaro. E’ possibile iscriversi e unirsi ai cittadini che, in occasione degli eventi organizzati dalla

associazione Plastic Free, ha organizzato in Italia per la giornata della terra ben 334 incontri complessivi. L’appuntamento dunque è domenica mattina alle ore 10 davanti al bar del parco Miralfiore dove verranno consegnati i materiali offerti da Marche Multiservizi per la raccolta. Sarà una occasione per

incontrarsi e fare una cosa utile a beneficio di tutti. Malgrado i controlli, anche al parco Miralfiore ci sono spesso residui di involucri usati per pranzare