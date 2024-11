Domenica tutti invitati al "Primo piano"

Domenica 1° dicembre salite al "Primo Piano" di via Diaz n.12/A per vivere un pomeriggio festivo diverso dal solito. Dalle 15 in poi, gli artisti che lavorano allo Studio Diaz, un laboratorio condiviso di sperimentazione e pratica, aprono le porte al pubblico per far conoscere i loro ultimi progetti. Potrete incontrare l’artista Luca Caimmi, l’illustratrice Alberta Iera, il fotografo Erman Izzi e il regista Mauro Santini. In programma attività, per grandi e piccoli: con Luca Caimmi, artista poliedrico, si potrà partecipare alla creazione di un’opera in ceramica, scoprendo le tecniche di questo materiale. Alberta Iera, fondatrice della neonata associazione "Il magazzino dei coriandoli", esporrà una mappa-gioco di Pesaro, anticipazione di una guida per bambini in uscita a breve. Si giocherà insieme, alla scoperta dei luoghi più curiosi e caratteristici della città. Erman Izzi accompagnerà i visitatori in un viaggio nel cuore del processo creativo che anima la realizzazione di un ritratto. Sarà un’occasione per scoprire la tecnica e ciò che rende unico ogni suo lavoro. Mauro Santini, noto per il suo cinema intimo e poetico, guiderà la memoria e le emozioni. Nel suo studio si entrerà in contatto col linguaggio cinematografico come mezzo di riflessione e sperimentazione, vivendo un’esperienza immersiva nel suo universo artistico. Il 1° dicembre saranno visitabili anche gli altri spazi che affacciano su via Diaz che, con i diversi studi e spazi d’arte, consolida la sua identità di riferimento artistico: Picca Arte Contemporanea, che inaugura alle 18 la mostra Mujo (Impermanenza) dell’artista giapponese Takako Hirai e Spazio Torrso, dove prosegue la mostra collettiva.