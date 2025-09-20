Domenico Caradonna, chi è il carabiniere morto alla festa del paese

Pesaro, 20 settembre 2025 – Era uno dei volti più familiari dell’unità cinofila di Pesaro, sempre al fianco del suo cane Kevin, inseparabile compagno di lavoro. Venerdì sera, l’appuntato scelto con qualifica speciale Domenico Caradonna, 46 anni, si è accasciato improvvisamente durante il servizio d’ordine alla Festa dell’uva di Cerreto d’Esi. Originario di Bari, viveva da anni a Pesaro con la moglie e la figlia di sette anni. Per lui, nonostante i soccorsi immediati e la corsa in ospedale, non c’è stato nulla da fare. Il malore lo ha colpito attorno alle 22,30, davanti a colleghi e cittadini che stavano partecipando alla manifestazione. Sono stati i carabinieri presenti a intervenire per primi, insieme ai sanitari già sul posto. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, fino all’arrivo del personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. La festa è stata interrotta e le persone hanno lasciato l’area in un clima di incredulità e dolore. Caradonna era in servizio a Pesaro dal 2012 e si era costruito negli anni una solida reputazione, professionale e personale. Conduttore cinofilo, aveva legato la sua carriera al cane Kevin, addestrato per la ricerca di stupefacenti. Nessun altro poteva condurlo, perché tra loro il rapporto era di totale simbiosi. Insieme hanno partecipato a controlli in città e in regione, ma anche a importanti operazioni fuori territorio: a Napoli il fiuto di Kevin aveva permesso di scovare 30 chili di eroina nascosti su un’imbarcazione, mentre in Toscana, lo scorso anno, avevano individuato 20 chili di cocaina occultati in diversi nascondigli.

A Pesaro, i cittadini lo incontravano spesso al parco Miralfiore o durante i controlli in stazione, nei servizi antidroga e di ordine pubblico. Sempre in movimento, sempre presente, era considerato un punto di riferimento all’interno della caserma e una risorsa richiesta anche da altri comandi. La notizia della sua morte si è diffusa in poche ore, raggiungendo le caserme di tutta la regione e gli ambienti di tutte le forze dell’ordine. Sgomento e incredulità anche tra chi aveva condiviso con lui servizi e operazioni: “I colleghi lo ricordano come un professionista esemplare, sempre disponibile e animato da profonda umanità, qualità che lo hanno reso stimato da tutti coloro che hanno avuto l’onore di lavorare al suo fianco – si legge in una nota della segreteria regionale Marche del Sim (sindacato italiano militari) Carabinieri –. La sua dedizione al servizio e lo spirito di sacrificio resteranno un esempio indelebile”.