‘Domus del mito’: la storia e i simboli

Durante le nostre lezioni abbiamo spesso incontrato dei simboli che ci hanno stupito, perché ci hanno ricordato avvenimenti storici, ci hanno rimandato a significati profondi, hanno arricchito il senso delle nostre conoscenze. Guardandoci intorno abbiamo notato che nel nostro territorio sono presenti molti simboli legati alla cultura e alla storia del nostro passato, tra cui quelli legati alle pavimentazioni della “Domus del Mito” di Sant’Angelo In Vado, una grande domus gentilizia del I secolo dopo Cristo di circa 1000 metri quadrati. Durante una visita al sito archeologico, accompagnati dalle nostre docenti di Lettere Carla Corsini e Alessandra Ceccarini e di Arte e Immagine Norma Borsella, abbiamo notato che nel vestibolo della domus si trova il mosaico del “Trionfo di Nettuno”, dio del mare, che ha in mano un tridente, simbolo di forza e di potenza. Il carro trainato da ippocampi, presenta sott’acqua alcuni delfini, che simboleggiano l’intelligenza e la lungimiranza del padrone di casa. Nel ‘tablinum’ si può osservare al centro del pavimento il volto del dio Bacco con una corona di pampini e uva, simbolo di fecondità, festa e benessere del proprietario. Un altro simbolo importante, sempre del tablinum, è “il nodo di Salomone”, segno di evoluzione e unione fra spirituale e terreno, che abbiamo provato a ricostruire con un collage. Nel sontuoso mosaico del triclinio, è presente una scena di caccia e di lotta marina. In questo mosaico i simboli sono svariati: “Pegaso” il cavallo alato, che simboleggia la forza, la libertà e l’immortalità, il “Nodo di Salomone” e numerosi motivi a stella a più punte, con riferimento a luce, energia e speranza. La stanza di ”Medusa”, luogo d’incontri femminili, si presenta come un luogo elegante, ricco di spunti e con delle decorazioni raffinate. I simboli presenti sono: la croce uncinata, segno di vita ed infinito e alcune decorazioni a tema vegetale. La croce uncinata, antico emblema classico, ci ha molto colpiti e ci siamo chiesti il motivo per cui un elemento tristemente noto e purtroppo da alcuni anni legato al Nazismo, si trovasse in una nobile casa patrizia. Il suo significato originale infatti era positivo e di buon augurio, ma la cosa ancora più incredibile è stata comprendere come il potere abbia potuto cambiare definitivamente significati profondi, appartenenti a simboli precisi.

La visita alla “Domus del Mito” ci ha fatto capire l’importanza di andare a fondo, per cogliere il significato delle cose e per non fermarci all’apparenza. Questo forse aveva voluto il proprietario della Domus... Chissà che effetto avrà fatto ai suoi ospiti!

Nita Lorenzoni, Denise Brincivalli, Ettore Mencarini, Riccardo Aloigi, Francesca Wu Miao Jhing Cristhian Pierucci