Don Alceo cappotta ma si salva

Paura ieri alle 10.30

per l’anziano parroco di Scotaneto don Alceo Volteggi, 85 anni. Per cause in corso di accertamento, mentre stava percorrendo via del Montale, ha perso il controllo della sua Fiat Panda salendo sul ciglio della strada per poi ribaltarsi e cappottare. Benché acciaccato e dolorante, è rimasto cosciente. Per estrarlo dall’abitacolo della vettura, è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Urbino che con molte accuratezze sono riusciti ad estrarlo consegnandolo ai sanitari del 118 che lo hanno dapprima trasferito all’ospedale di Fossombrone e da qui in eliambulanza ad Ancona. Ancora da stabilire i motivi della fuoruscita di strada. Forse una leggera disattenzione oppure una buca o l’incrocio con un’altra auto possono aver fatto deviare la traiettoria alla Panda condotta da don Alceo, il quale si è ritrovato in un attimo con l’auto sottosopra e nella spiacevole situazione di esser rimasto imprigionato nell’abitacolo dopo aver preso alcune botte.

Ha meravigliato ai sanitari il fatto che don Alceo non abbia mai perso conoscenza, a dimostrazione che le cinture di sicurezza e gli airbag della vettura lo hanno protetto in maniera egregia.

Ha riportato una serie di contusioni e traumi per i quali è stato necessario sottoporlo ad una serie di accertamenti più accurati. Sul posto, i carabinieri di Isola del Piano per i rilievi di legge.