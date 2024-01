Don Ambrosini nuovo rettore a San Giuseppe di Spicello

Don Mirco Ambrosini (foto), parroco di Orciano, Barchi e Vergineto e direttore dell’ufficio diocesano di Pastorale della Salute, è stato nominato nuovo rettore del Santuario di San Giuseppe di Spicello, a Terre Roveresche. Durante la cerimonia ufficiale di investitura, alla quale hanno partecipato sacerdoti e diaconi, il vescovo Andrea Andreozzi ha consegnato a don Mirco il decreto di nomina di rettore per la durata di un triennio. Ambrosini succede a don Cesare Ferri, originario di Cartoceto, spentosi il 15 giugno del 2022 a 91 anni. "Sarà premura del Rettore – è scritto nel decreto – coordinare la pastorale del Santuario in comunione con le indicazioni del vescovo diocesano e d’intesa con il delegato dell’Istituto Santa Famiglia e legale rappresentante del Santuario. Sarà, altresì, premura del Rettore coinvolgere in primis i presbiteri diocesani appartenenti all’Istituto Gesù Sacerdote nelle attività pastorali del Santuario stesso, nonché gli altri presbiteri diocesani che vorranno accogliere la richiesta". La devozione nel Santuario è iniziata nel 1989. Dopodiché, lo stesso, è stato riconosciuto il 14 luglio del ’91 ed eretto canonicamente con decreto vescovile del 20 agosto 1992. La festa principale vi si celebra il 19 marzo, per la solennità di San Giuseppe; a cui si aggiunge nella seconda metà di agosto il pellegrinaggio notturno a piedi di 17 chilometri, di cui nel 2023 si è tenuta la 31esima edizione, che parte dal santuario Mariano di Cartoceto e arriva, appunto, a quello di San Giuseppe in Spicello. Un evento religioso che richiama ogni anno oltre mille fedeli, molti dei quali provenienti anche da fuori regione.

s.fr.