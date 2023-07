Don Ciotti: bagno di folla in piazza "Mafia e droga, la forza del coraggio"

Oltre duemila persone in piazza sotto il sole ad attendere don Luigi Ciotti. Un prete con l’elmetto sempre in testa. Contro la mafia, contro la droga, contro le morti nel Mediterraneo. E accoppia anche Pesaro ai morti e ai disastri dell’alluvione in Emilia Romagna, chiedendo con forza interventi urgenti da parte dello Stato per sanare le ferite provocate.

Dalla bocca di don Ciotti non partono parole, ma pallottole. Su tutti i temi che ha toccato. Gran silenzio in piazza. Tutti a ascoltarlo con in prima fila il sindaco Matteo Ricci che si è alzato per salutarlo, quindi il suo vice Daniele Vimini. In una delle poltroncine anche Maria Chiera dell’Oasi dell’Accoglienza di Sant’Andrea in Villis che è arrivata in piazza accompagnata sotto braccio dal prefetto Emanuela Saveria Greco e dallo stesso don Luigi Ciotti. Perché prima del bagno di folla c’è stato un lungo colloquio tra il rappresentante del governo ed i suoi due ospiti: "E’ stata una visita amichevole, don Ciotti lo conosco da tempo ed abbiamo affrontato un po’ i temi del momento, in generale. Non abbiamo parlato di Pesaro e della provincia anche perché don Ciotti dice che questo è un territorio senza particolari problematiche", racconta Emanuela Saveria Greco. Penultima giornata ieri pomeriggio di CaterRaduno della Rai perché questo appuntamento con la fortunata trasmissione di Radio 2 si conclude questa mattina con uno spettacolo.

Prima di Don Ciotti sul palco l’orchestra LiberaMusica insieme all’orchestra Sinopoli Junior diretta da Josè Angel Salazar Marin. Poi è stata la volta dei "Modena City Ramblers" che hanno cantato un brano che ha trasformato la piazza in uno stadio con il pubblico che batteva ritmiticamente le mani. Anche qualche accenno di ballo soprattutto tra i giovani che erano assiepati dietro le transenne.

Poi è arrivato lui, don Luigi Ciotti, tutto in nero con il suo caschetto di capelli bianchi. Un foglio in mano ed è partito. Subito in maniera vemente riferendosi alla mafia "perché – ha detto – ci vuole il coraggio di parlare, deve essere un imperativo categorico"; ma soprattutto ha sottolineato il "coraggio delle donne che sono in prima fila nella lotta contro la mafia e per le quali chiedo una legge in Parlamento affinché possano cambiare il loro nome in maniera segreta". Mafia e poi droga, temi ispiratori della sua azione pastorale: don Ciotti è il fondatore prima del gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti, e di Libera contro le mafie.

E proprio con Libera anche un punto vendita, accanto al palco, di magliettine con Giuseppe Di Matteo, il ragazzino ucciso dalla mafia e un’altra con l’immagine del giudice Falcone.

Con tanto di invito da parte dei conduttori della trasmissione, Massimo Cirri e Sara Zambotti, ad andarle ad acquistare per sostenere l’associazione di don Luigi Ciotti. Bagno di folla per questo prete star.

