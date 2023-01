Don Fabio si insedia a Sant’Angelo

Ieri pomeriggio l’arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado Giovanni Tani (ancora in carica dopo la fusione con l’arcidiocesi di Pesaro) ha celebrato la santa messa presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Sant’Angelo in Vado per un’occasione davvero speciale.

Ovvero don Fabio Pierleoni, 46 anni di Urbino, e don Franki Valencia Hernandez hanno fatto il loro ingresso canonico in parrocchia come parroco e vicario parrocchiale salutati dai numerosi fedeli felici e festanti.

fra. pier.