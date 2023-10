Don Gaudiano 30 anni dopo. Arriva il cardinale Zuppi

Don Gianfranco Gaudiano, sacerdote, moriva a Pesaro il 10 ottobre 1993. Nella ricorrenza dei trent’anni dalla scomparsa, a rendergli omaggio, arriva a Pesaro il cardinale Matteo Zuppi, presidente nazionale della Cei, punta di diamante della diplomazia di pace di Papa Francesco in giro per il mondo e così carico di onerosi altri impegni che non si capisce dove trovi il tempo di esser pure arcivescovo di Bologna. Il prossimo 8 ottobre – alle ore 18 - il cardinale Zuppi sarà al Teatro "Rossini" per parlare di "Testimoni di Pace". L’ingresso sarà libero finché ci saranno posti. Si tratta del più importante "Incontro con la città" previsto dal ricco programma di "30 anni dopo … In cammino con don Gianfranco Gaudiano", l’ormai tradizionale Giornata della Solidarietà organizzata da Fondazione don Gaudiano, Ce.I.S. e Comune di Pesaro con eventi che andranno avanti fino a dicembre. L’apertura è prevista per sabato prossimo con un doppio appuntamento.

Alle 17 inaugurazione in piazza del Popolo di "Aprirò una strada nel deserto", definita "una mostra documentaria da guardare e da leggere", con tante immagini, parole e testimonianze lungo un percorso espositivo di 132 metri quadrati che segue anche la cronologia di vita di don Gaudiano e sarà visitabile fino al 22. Seguirà alle ore 21, nella chiesa di Sant’Agostino, l’esecuzione della "Petite messe solennelle" di Rossini col Coro Filarmonico Rossini diretto dal maestro Federico Raffaelli". La parte di "Incontri con la città" vedrà sabato 14 ottobre una messa celebrata in duomo dal vicario generale don Marco Di Giorgio e – lunedì 16 alle ore 21 al Cinema Loreto – la presentazione di "Don Gaudiano … l’uomo che ha colorato la città", il libro realizzato da 115 alunni delle classi III e IV delle scuole primarie statali "Giansanti" e "Carducci" stampato dalla presidenza del Consiglio regionale delle Marche per la collana "Quaderni del Consiglio".

Sul versante "Incontri con gli studenti", il giorno 10 ottobre – dalle 9 alle 13 al "Rossini" – incontro con 500 studenti, con lo spettacolo "Lezioni di scuola" a cura de "Il Porto Ce.I.S. - Teatro Galleggiante", seguito dalla premiazione del concorso 20222023 "Dove cerchiamo il senso della vita e della nostra libertà?" con proiezione dei video vincitori.

Per gli ancora lontani 2 e 3 dicembre è in programma allo Sperimentale lo spettacolo "Di nuovo sull’arca" sempre de "Il Porto Ce.I.S. - Teatro Galleggiante". Qual è il filo che sta dietro tutta la commemorazione? Che don Gaudiano non diventi né un santo né tanto meno un santino, ma resti vivo in tutta la città come un sacerdote che l’ha anche sferzata portandola sulla via maestra della solidarietà. "Non c’è anno della cultura senza solidarietà", ha detto Paolo Drago a nome della Fondazione don Gaudiano. E così sia.

