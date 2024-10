Don Gaudiano spiegato ai ragazzi. Ecco la Giornata della solidarietà

Giovedì 10 ottobre è la "Giornata della Solidarietà", una iniziativa pensata per ricordare la figura di Don Gaudiano, a 31 anni dalla sua scomparsa. Nella giornata che coincide con l’anniversario della morte del sacerdote, Fondazione Don Gaudiano, Ce.l.S. e Comune di Pesaro organizzeranno due incontri, uno dedicato alle scuole ed uno aperto invece alla cittadinanza. "Per la Giornata – spiega Giuliana Ceccarelli, della Fondazione Don Gaudiano – abbiamo ideato un concorso rivolto alle scuole a cui hanno partecipato 19 classi, che hanno prodotto ben 12 video di grande valore su un tema tratto proprio da una frase di Don Gaudiano: ‘Quale è la norma? Chi sono i normali?’. La mattina del 10 ottobre, a partire dalle 9, allo Sperimentale, si terrà la premiazione dei vincitori". Sempre in mattinata ci sarà la presentazione di ‘Oltre l’indifferenza’ e dei progetti di prevenzione contro le tossicodipendenze nelle scuole: "Uno in particolare – dice Lucia Magrini, responsabile di Casa Moscati – riguarda la creazione di una equipe di operatori che andrà proprio nei luoghi dei ragazzi per informarli sui pericoli delle dipendenze". A seguire la presentazione dello spettacolo teatrale ‘Qualcosa di nuovo accadrà’, realizzato da lI Porto Ceis-Teatro Galleggiante con la partecipazione degli ospiti e dei volontari delle strutture del Ce.l.S. A parlarne è Giuliano Ferri: "Vedere persone ai margini della società che diventano protagoniste della scena è uno dei modi più belli per parlare di diversità".

Nel pomeriggio, alle 17.45, a Palazzo Montani Antaldi si terrà l’incontro ‘Cosa fa il Centro Italiano di Solidarietà di Pesaro per la nostra città?’. "L’intento è quello di far conoscere alla cittadinanza le nostre attività – dice don Franco Tamburini, presidente del Ce.l.S. –. Purtroppo in molti ancora non le conoscono". All’incontro interverranno Ivano Dionigi, presidente della Fondazione Don Gaudiano; don Franco Tamburini, presidente Ce.l.S.; Michele Renili, responsabile Cser ‘Via del Seminario 12’ e del Servizio Sollievo; Lucia Magrini, responsabile di Casa Moscati; Alessandra Lilliu, responsabile Coser ‘Marcellina’ e ‘don Gaudiano’ e Giuliano Ferri, responsabile de il Porto Ceis- Teatro Galleggiante.

"Una partecipazione così capillare delle scuole fa capire quanto sia sentito questo appuntamento", dice l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia, mentre l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Pandolfi aggiunge: "Questo è un momento di riflessione per tutta la comunità". Gli eventi della "Giornata della Solidarietà" saranno anticipati, domani, alle ore 18.30, dalla messa celebrata in Duomo dall’arcivescovo Sandro Salvucci.

Alice Muri