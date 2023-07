Don Gino, il prete che vinceva col diavolo

Vent’anni fa, il 27 luglio 2003, passava a miglior vita, nella Casa del clero di Fano, dove si era ritirato nel 1993, don Gino Palazzi, parroco di Santo Stefano di Gaifa a Canavaccio di Urbino, la parrocchia in cui ha svolto per 50 anni la sua lunga missione di sacerdote esemplare, anche se a volte controverso, incompreso. Anima eucaristica e mariana compiva lunghe veglie di notte in chiesa davanti al SS. Sacramento in preghiera e recitando Rosari, cosa che faceva anche quando viaggiava in macchina o a piedi. Da ragazzo, abitava in una casa colonica nei pressi del fiume Foglia nelle adiacenze di Montecchio e ogni mattina percorreva a piedi cinque sei chilometri per raggiungere Colbordolo o la chiesa di Talacchio per partecipare alla Santa Messa e alla meditazione comunitaria. Dopo il seminario, venne ordinato sacerdota nel 1940 e destinato alla parrocchia di San Martino di Petriano per poi passare, tre anni dopo, il 20 ottobre 1943, in pieno conflitto mondiale, a Santo Stefano di Gaifa, dove esercitò per lunghi anni un intenso ministero pastorale.

Era sempre disponibile per tutti quelli che si rivolgevano a lui per consigli e direzione spirituale e sempre sollecito e attento ai bisogni e all’avvenire dei giovani alla ricerca del lavoro. Il suo impegno lo teneva sempre attivo: visitava tante famiglie anche fuori dal territorio parrocchiale per portare testimonianze di fede, di fiducia nella provvidenza e condividendo le sofferenze dei malati, attirandosi benevolenza e gratitudine dia parte di tante persone che gli donavano consistenti offerte, fiduciosi nelle sue preghiere.

Con queste risorse, si impegnò anche nelle opere, sistemò la strada di accesso e abbellì la chiesa, fece eseguire lavori al tetto, elettrificò le campane, rinnovò le panche, realizzò servizi igienici ad uso dei pellegrini, il riscaldamento centralizzato (primo nella Diocesi) il campo sportivo, pose davanti alla facciata della chiesa una grande statua del suo amato Padre Pio. Curò l’Azione Cattolica che, con la sua direzione, nella vallata godette di uno dei momenti di maggior floridità. Creò, primo nell’arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado, il Gruppo di preghiera di Padre Pio, seguendo direttamente le indicazioni del Santo, con il quale intratteneva una fitta corrispondenza e frequenti visite. Una mostra, nei sotterranei della chiesa, racconta Padre Pio, la sua vita e la sua missione, sotto molti aspetti affine a quella di Don Gino. Numerosi erano i fedeli che venivano anche da molto lontano. Perché lui era un prete esorcista, che raccontava le storie di battaglie che aveva tenuto e vinto col demonio durante i tanti esorcismi che aveva fatto, racconti che a volte facevano accapponare la pelle: non mancavano i dubbiosi che furono smentiti da persone che erano state testimoni dei fatti.

Si spense a Fano il 27 luglio 2003 e la sua salma riposa nel cimitero di Canavaccio. Un gruppo di cittadini ha creato un Circolo culturale grazie al quale la Pieve continua il racconto di don Gino, una vita dedicata, attraverso la sua missione sacerdotale, alla gente, persone specchiate in un territorio da salvare, come è da salvare la sua memoria.

Giancarlo di Ludovico