Don Ivan accolto dai fedeli: anche il benvenuto del vescovo per il nuovo ministero

Accolto dall’affetto dei suoi nuovi fedeli don Ivan Bellomarì ha iniziato domenica scorsa ad Apecchio il suo nuovo ministero pastorale. Accompagnato da numerosi cittadini della parrocchia di San Cesareo di Fano e di Frontone ad iniziare dal sindaco Daniele Tagnani, don Ivan è arrivato il piazza 1°Maggio (chiesa S.Lucia) di Apecchio e qui con i rintocchi del ‘Campanone’ assieme al vescovo di Fano Andrea Andreozzi è salito per via Roma fino al centro storico dove c’era ad attenderlo il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci che gli ha dato il benvenuto a nome di tutta la comunità di Apecchio, assicurando la collaborazione dell’Amministrazione comunale e di tanti volontari. Nicolucci inoltre ha augurato a don Ivan di poter svolgere un lavoro fruttuoso in ogni ambito del suo servizio pastorale, compreso il campo sociale con uno sguardo particolare ai più deboli. Un passaggio finale rivolto poi ai giovani, per sostenerli nel loro cammino di crescita. Anche il Consiglio Pastorale di Apecchio ha formulato a don Ivan gli auguri di buon lavoro. Presenti oltre ai sindaci di Apecchio e Frontone, tanti parroci della zona, autorità civili e militari e il vice presidente del consiglio regionale Giacomo Rossi e la banda cittadina. Poi nel Santuario del Ss Crocifisso il vescovo Andrea ha celebrato la messa. Oltre la parrocchia di San Martino di Apecchio don Ivan Bellomarì guiderà (almeno per 9 anni) anche la parrocchia di Santa Maria Assunta a Serravalle di Carda.

Amedeo Pisciolini

Foto: a destra il vescovo Andreozzi, Giacomo Rossi, don Ivan i sindaci Tagnani (Frontone) e Nicolucci (Apecchio); a sinistra il vescovo Andrea con don Ivan durante la cerimonia