Don Marco:: "Bella persona di grande fede"

Don Marco Di Giorgio, vicario del clero e già direttore della Caritas diocesana, ruolo che aveva lasciato ad Emilio Pietrelli nel 2016, ha appreso della scomparsa dal diacono a Gerusalemme, dove si trova in missione di solidarietà in questi giorni e fino a domenica, quando farà rientro a Pesaro: "Una grande persona – dice don Marco – un vero uomo di fede che ha vissuto da credente la sua vita famigliare e lavorativa, un professionista stimato. Ha vissuto anche negli ultimi anni, e fin dal 2016 quando aveva rilevato l’incarico, il suo servizio da direttore della Caritas. Si è preparato con grande fede per questa partenza"

Di Emilio Pietrelli, don Marco ricorda "soprattutto la sua ordinazione diaconale a Candelara, alcuni anni fa, quando ero ancora parroco, nel 2011, e la sua disponibilità alla chiamata del Signore a diventare diacono. Sempre sorridente, disponibile, positivo, veramente una bella persona che il Signore ha donato a noi, alla sua famiglia e alla chiesa di Pesaro. Siamo veramente grati al Signore, ricordando le parole di sant’Ambrogio: non ti chiediamo Signore perché ce lo hai preso, ma ti ringraziamo per avercelo dato"

d.e.