’Don Orione’ e Confesercenti, il lavoro è servito

Siglato un patto tra il Polo tecnico professionale "Don Orione" e Confesercenti Pesaro Urbino per favorire l’inserimento lavorativo dei nuovi iscritti al corso triennale in "Operatore della ristorazione" riconosciuto dalla Regione Marche. Il corso che rilascia la qualifica di cuoco "dà la possibilità – ha detto il preside Roberto Giorgi - di proseguire quarto e quinto anno negli istituti alberghieri oppure di ottenere con un quarto anno il diploma professionale di Tecnico di cucina". Dal secondo anni i frequentanti faranno 200 ore in aziende e per questo la Confesercenti si è resa disponibile nel far incontrare domanda e offerta per dare ai ragazzi un lavoro duraturo nel tempo e soddisfare le esigenze della ristorazione.

"Confesercenti mette a disposizione del Don Orione – ha detto Matteo Radicchi, direttore di Fano e Valle Metauro – le proprie competenze e la disponibilità degli imprenditori che hanno già sposato con entusiasmo questo progetto". Erano presenti anche Stefano Mirisola responsabile sindacale Confesercenti Fano, Umberto Baldassarri vicedirettore provinciale Confesercenti e Davide Ippaso direttore Confesercenti Pesaro. Iscrizioni aperte fino al 10 febbraio prossimo all’Istituto Don Orione di via IV Novembre. In foto, Giorgi e Radicchi.

s.c.