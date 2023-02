Don Volteggi vola giù per un greppo Ma si è ripreso, lo rimandano a casa

Tempra d’acciaio, quella di don Alceo Volteggi, il parroco di Scotaneto che l’altro ieri si è capottato con la macchina dalle parti di Monteguiduccio. Lo raggiungiamo al telefono nel suo letto d’ospedale al Torrette di Ancona e contrariamente al suo solito ci risponde subito: "Mi rimandano domani, perché non viene a trovarmi? L’incidente? Mah, ho fatto tutto da solo, i greppi non si spostano... Ma adesso sto abbastanza bene, tant’è che come le ho detto dovrebbero rimandarmi domani (oggi, ndr). Vediamo...".

Ricordiamo che, pur rimasto incastrato nella sua Panda (lo hanno tirato fuori i vigili del fuoco di Urbino), don Alceo è sempre rimasto cosciente. Ricoverato dapprima all’ospedale di Fossombrone, poi è stato trasportato al Torrette in eliambulanza. Stando all’umore arzillo con cui ci ha risposto, le sue condizioni sono senz’altro migliori di quanto si temesse in un primo momento.

Si diceva del carattere di questo gagliardo prete di 85 anni. A gennaio del 2019 si segnalò per aver fatto suo il messaggio di contestazione alle politiche migratorie del governo di allora che alcuni parrocchiani avevano allestito sotto forma di una specie di faro piazzato davanti alla chiesa di Scotaneto.

"Ex sessantottino" per auto-definizione, don Alceo non le aveva mandate a dire: "Le politiche sui migranti di questo governo sono una cosa secondo me intollerabile, ma purtroppo non vedo reazioni in giro, siamo tutti quanti come anestetizzati. Certo che c’è una differenza abissale rispetto al Sessantotto, altri tempi...".

a. bia.