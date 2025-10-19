Dona la villa alla moglie, poi il caos. Fa causa per riaverla e perde

Una villa storica di lusso "contesa", un matrimonio andato in frantumi e una guerra domestica combattuta a colpi di serrature cambiate, allarmi impazziti e denunce incrociate. È il quadro ricostruito dal Tribunale civile di Pesaro giovedì scorso nella sentenza con cui è stata respinta la richiesta di revoca di una donazione per "ingiuria e ingratitudine" tra ex coniugi. Lui aveva donato alla moglie l’usufrutto della villa in collina, a due passi dalla città, un edificio da 16 vani, acquistata e ristrutturata interamente a sue spese. Lei, professionista pesarese, dopo la separazione ha deciso di trasferirsi nella villa, lasciando la vecchia abitazione di città. Ma da quel momento la location dei sogni si è trasformata in un fortino: chiavi cambiate, accessi bloccati e persino codici d’allarme modificati, tanto da costringere l’ex marito a rivolgersi più volte al Tribunale e a farsi accompagnare dall’ufficiale giudiziario per rientrare nella proprietà.

Nel mezzo, una sequenza di episodi degni di una saga familiare: insulti incrociati al supermercato, allarmi suonati per ore, clacson notturni, vicini inferociti e improperi ai danni della dirimpettaia. Tutto documentato e allegato agli atti di un processo che, più che una lite civile, sembra un remake del film "La guerra dei Roses".

Il valore dei beni in gioco non è da poco: oltre 1,4 milioni di euro tra villa, garage, terreni e pertinenze. Ma a pesare in aula non sono state le cifre, bensì la tempistica. Secondo il giudice, l’uomo avrebbe atteso troppo a chiedere la revoca della donazione: il termine di legge, un anno da quando l’offesa diventa intollerabile, era già scaduto. L’episodio "decisivo", quello delle serrature cambiate e dello spoglio dell’immobile, risaliva infatti al marzo 2023, mentre la causa era stata avviata solo nel maggio 2024. Risultato: domanda inammissibile per decadenza.

Ma il colpo di scena è arrivato anche sul merito. La giudice ha ritenuto che, pur tra comportamenti aspra¬mente conflittuali, le azioni della donna non integrassero l’ingiuria grave richiesta dal Codice civile per revocare una donazione: erano, piuttosto, reazioni, seppur discutibili, a una crisi coniugale segnata da plurimi tradimenti dell’ex marito, ai quali la separazione giudiziale aveva già addebitato la colpa.

"Le condotte attribuite alla convenuta si collocano in un contesto di profonda crisi coniugale, già sfociata in un procedimento di separazione personale – scrive il giudice –, e devono essere valutate alla luce di tale cornice relazionale". Una guerra dei nervi quindi, anche sul piano giuridico, che in questo caso si è chiusa con una vittoria processuale per la donna. E Lui dovrà pagare anche oltre 14 mila euro di spese legali.