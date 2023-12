Donare il sangue adesso è più facile con Avis e Coop Contatto

Dopo il successo dello scorso anno si rinnova la collaborazione tra Avis Fano e Cooperativa Contatto per promuovere la buona pratica della donazione del sangue. L’hanno intitolata "Mettiamoci in contatto per donare" l’iniziativa di sensibilizzazione che vede impegnata la cooperativa sociale a diffondere attraverso i suoi punti vendita il materiale informativo sull’importanza di diventare donatori, ossia compiere un semplice gesto che può salvare vite umane. Oltre a questa iniziativa di sensibilizzazione, Contatto offrirà un riconoscimento a quanti doneranno sangue dall’11 dicembre al 13 gennaio, consegnando un buono sconto del 10% utilizzabile in tutti i punti vendita della cooperativa: la Pizzeria Angelo e l’emporio ae a Rosciano, il negozio di vestiti Abiti Senza Tempo, il negozio Cose Senza Tempo e la libreria EquiLibri in via Vitruvio.