Donare il sangue è sempre più complicato

"Il 2025 è partito nel peggiore dei modi per le Avis di Sant’Angelo in Vado e Mercatello sul Metauro, che si sono viste annullare per mancanza di medici tre delle quattro sedute di donazione previste per gennaio e febbraio nel centro prelievi di Sant’Angelo in Vado. L’unica seduta eseguita è stata fatta in modo ridotto, tutti gli appuntamenti erano programmati da tempo ed i donatori prenotati fino ad esaurimento posti": il quadro tracciato da Gabriele Giovannini, presidente dell’Avis di Mercatello e vicesindaco non è roseo. Queste problematiche non sono nuove, come sottolineato più volte anche dai vertici regionali e provinciali di Avis: "La carenza di medici – continua Giovannini – si trascina ormai da anni senza che l’Ast prenda seriamente in considerazione la cosa per risolverla una volta per tutte. Già lo scorso anno si erano verificati vari annullamenti di sedute in molte sedi di raccolta sparse per l’intera provincia. Nel 2025 si è manifestata sempre fra Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado e Borgo Pace, una forte criticità legata a medici di base tamponata da Ast con soluzioni provvisorie e poco pratiche. Non pochi cittadini di questi tre paesi causa il pensionamento di un medico si sono trovati a dover scegliere medici di famiglia fuori dal proprio territorio, alcuni a Urbania e altri in Urbino. Al di là dei proclami, l’entroterra risulta sempre essere il più penalizzato da questa situazione che la Regione non riesce a risolvere o peggio ancora non vuole risolvere. I cittadini dell’entroterra, è brutto dirlo, ma sono considerati cittadini di serie “B“ rispetto anche a servizi essenziale quali la sanità. Un cittadino di Mercatello colpito da patologie cardiache gravi ha di fatto meno possibilità di salvarsi rispetto ad un cittadino dell’area costiera".

A cascata i disagi ricadono sulle donazioni: "Nonostante tutto i cittadini delle nostre aree si rendono ancora disponibili alla donazione di sangue e plasma per coloro che ne hanno bisogno, lo fanno gratuitamente e con entusiasmo. Ora non possono neanche donare perché non ci sono i medici o se vogliono farlo devono recarsi in Urbino perdendo mezza giornata con spese di viaggio a proprio carico. Chiediamo alla Regione di risolvere velocemente queste problematiche per consentire di donare ad un ignoto il proprio sangue senza chiedere nulla in cambio se non le strutture sanitarie per poterlo fare".

Andrea Angelini