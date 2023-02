"Donate i farmaci": scatta la maxi raccolta

Arriva puntuale all’appuntamento con la solidarietà la 23ª "Giornata di raccolta del Farmaco" che, anche quest’anno durerà una settimana, è iniziata martedì scorso e durerà fino a lunedì. Giorno clou dell’iniziativa sarà domani, quando i volontari, a turno, saranno impiegati nelle 49 farmacie della provincia coinvolte e inviteranno i cittadini a donare farmaci ai più bisognosi. "A Pesaro e provincia – ha sottolineato la delegata territoriale del Banco Farmaceutico, Laura Ronconi – i nostri volontari saranno presenti domani e i farmaci raccolti aiuteranno 29 enti assistenziali del territorio. Durante l’edizione del 2022, sono state raccolte 3200 confezioni (pari a un valore di 26.000 euro) che hanno aiutato 1300 ospiti di 30 enti". Poi la Ronconi ha aggiunto: "Prima la pandemia, poi la guerra, adesso il terremoto e la conseguente crisi economica: questo periodo è attraversato da fratture della storia che investono la nostra quotidianità. Di una cosa l’esperienza di questi anni ci ha reso sicuri: partecipare alla vita del Banco, nella dimensione della carità, ha a che fare con la speranza, quella più essenziale. La speranza che il nostro desiderio di felicità si compia. Ripartire da questa consapevolezza, come volontari o come donatori, rende tutto più umano, e ci avvicina a vivere il rapporto con chi ha bisogno come un atto d’amore verso il proprio stesso destino".

Stefano Golinelli, presidente di Federfarma provinciale, tra i fondatori nel 2000 della giornata di raccolta del farmaco, ha precisato: "Abbiamo creduto fin dall’inizio a questa iniziativa. Ed infatti i cittadini pesaresi sono stati sempre solidali in questa occasione. Tutti vogliamo che emerga il senso collettivo". Quindi Francesco Mascini della Compagnia delle Opere ha puntualizzato: "Condividiamo profondamente le finalità della raccolta perché quando doni un farmaco, non solo aiuti chi è povero, ma fai un gesto importante ed un’opera buona".

"Incontrando il Banco Farmaceutico e ascoltando il loro operato, è emersa una necessità – ha detto il consigliere comunale di Forza Italia e volontario Michele Redaelli –: anche grazie alla partecipazione delle farmacie comunali è stato possibile allargare la squadra degli enti caritatevoli che vengono assistiti dal Banco, aumentando così la ricaduta su tutto il tessuto sociale cittadino. A tutti un appello al dono: andiamo in farmacia e contribuiamo a fare del bene per la comunità". Coinvolto positivamente il presidente di Aspes Luca Pieri: "Da quest’anno abbiamo messo in campo ben sei farmacie comunali: Muraglia, Cattabrighe, via Giolitti, Villa Fastiggi, Soria e quella di Gabicce Mare. Crediamo in questa iniziativa perché possiamo raggiungere livelli sempre più elevati". Hanno concluso gli interventi gli assessori Maria Rosa Conti e Luca Pandolfi che hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa ringraziando gli organizzatori e i volontari".

Luigi Diotalevi