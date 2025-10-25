Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Pesaro
Donati gli organi di un paziente 70enne
25 ott 2025
GIOVANNI VOLPONI
Cronaca
Donati gli organi di un paziente 70enne

Prelevati fegato, reni e cornee. L’uomo era deceduto. in ospedale a Urbino. lo scorso 21 ottobre.

L’ospedale di Urbino Santa Maria della Misericordia

Donati gli organi di un paziente all’ospedale di Urbino: fegato, reni e cornee hanno permesso a persone in attesa di trapianto di tornare a vivere una vita normale. Lo scorso 21 ottobre, al Santa Maria della Misericordia, era deceduto un settantaduenne di Pergola le cui volontà assieme a quelle della famiglia sono state favorevoli alla donazione. Sono state quindi attivate immediatamente e portate a termine le procedure di prelievo multiplo del fegato, dei reni e delle cornee. Gli organi e i tessuti donati sono stati destinati al Centro Regionale Trapianti di Ancona (il fegato), i due reni all’Ospedale Niguarda di Milano e le cornee all’équipe di Oculistica di Urbino. L’operazione è stata condotta nel reparto di Rianimazione di Urbino, diretto da Paolo Brancaleoni e dalla coordinatrice infermieristica Roberta Pandolfi, mentre la coordinatrice ospedaliera Silvia Andreassi ha finalizzato le procedure di controllo necessarie.

"L’esito positivo del prelievo – spiega il direttore generale Ast Alberto Carelli – è un risultato della sinergia e dell’impegno di tutti i professionisti dell’ospedale di Urbino: dai medici agli infermieri e al personale ausiliario e dei trasporti dei vari reparti coinvolti, ovvero Rianimazione, Blocco Operatorio, Laboratorio Analisi, Radiologia, Chirurgia, Centro Trasfusionale, Direzione Medica di Urbino e Anatomia patologica, Neurologia e Urologia di Pesaro. Esprimiamo il più sentito ringraziamento alla famiglia del donatore che, nonostante il dolore per la perdita, si è dimostrata sensibile e motivata alla donazione di organi e tessuti".

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti attraverso diverse modalità pienamente valide: presso gli uffici anagrafe al momento del rilascio della carta d’identità elettronica, iscrivendosi all’AIDO, firmando il modulo presso l’Azienda sanitaria di riferimento, o compilando il tesserino del CNT. In assenza di dichiarazione in vita, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto non si oppongono.

gio. vol.

