Donati gli organi di un paziente 70enne

Donati gli organi di un paziente all’ospedale di Urbino: fegato, reni e cornee hanno permesso a persone in attesa di trapianto di tornare a vivere una vita normale. Lo scorso 21 ottobre, al Santa Maria della Misericordia, era deceduto un settantaduenne di Pergola le cui volontà assieme a quelle della famiglia sono state favorevoli alla donazione. Sono state quindi attivate immediatamente e portate a termine le procedure di prelievo multiplo del fegato, dei reni e delle cornee. Gli organi e i tessuti donati sono stati destinati al Centro Regionale Trapianti di Ancona (il fegato), i due reni all’Ospedale Niguarda di Milano e le cornee all’équipe di Oculistica di Urbino. L’operazione è stata condotta nel reparto di Rianimazione di Urbino, diretto da Paolo Brancaleoni e dalla coordinatrice infermieristica Roberta Pandolfi, mentre la coordinatrice ospedaliera Silvia Andreassi ha finalizzato le procedure di controllo necessarie.

"L’esito positivo del prelievo – spiega il direttore generale Ast Alberto Carelli – è un risultato della sinergia e dell’impegno di tutti i professionisti dell’ospedale di Urbino: dai medici agli infermieri e al personale ausiliario e dei trasporti dei vari reparti coinvolti, ovvero Rianimazione, Blocco Operatorio, Laboratorio Analisi, Radiologia, Chirurgia, Centro Trasfusionale, Direzione Medica di Urbino e Anatomia patologica, Neurologia e Urologia di Pesaro. Esprimiamo il più sentito ringraziamento alla famiglia del donatore che, nonostante il dolore per la perdita, si è dimostrata sensibile e motivata alla donazione di organi e tessuti".

Ogni cittadino maggiorenne può esprimere il proprio consenso o dissenso alla donazione di organi e tessuti attraverso diverse modalità pienamente valide: presso gli uffici anagrafe al momento del rilascio della carta d’identità elettronica, iscrivendosi all’AIDO, firmando il modulo presso l’Azienda sanitaria di riferimento, o compilando il tesserino del CNT. In assenza di dichiarazione in vita, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto non si oppongono.

